Chevron übertrifft Erwartungen, aber Nettogewinn fällt um 31 Prozent

Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 2,51 US-Dollar und lag damit über der Erwartung von 2,43 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 50,67 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 48,99 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Der Nettogewinn belief sich auf 4,49 Milliarden US-Dollar oder 2,48 US-Dollar pro Aktie, was einen Rückgang von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Auch der Umsatz übertraf mit 50,67 Milliarden US-Dollar die Prognosen, fiel jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6 Prozent. In diesem Quartal schüttete Chevron eine Rekordsumme von 7,7 Milliarden US-Dollar an seine Aktionäre aus. Davon entfielen 4,7 Milliarden US-Dollar auf Aktienrückkäufe und 2,9 Milliarden US-Dollar auf Dividenden. Chevron produzierte 3,36 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, ein Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2023, was auf eine Rekordproduktion im Permian Basin zurückzuführen ist.

Die bevorstehende Übernahme von Hess im Wert von 53 Milliarden US-Dollar sorgt hier für Unsicherheit. Obwohl die Federal Trade Commission die Transaktion genehmigt hat, wurde John Hess untersagt, dem Vorstand von Chevron beizutreten. Parallel dazu befindet sich Chevron in einem Rechtsstreit mit Exxon Mobil, das ein Vorkaufsrecht für die lukrativen Ölvorkommen von Hess in Guyana beansprucht. Sollte ein Schiedsgericht zugunsten von Exxon entscheiden, könnte die geplante Übernahme von Hess durch Chevron in Gefahr sein.

Chevron plant zudem, sein Portfolio zu straffen und Vermögenswerte in Kanada, im Kongo und in Alaska bis Ende 2024 zu veräußern. Zudem hat das Unternehmen Kostensenkungen in Höhe von 2 bis 3 Milliarden US-Dollar bis Ende des Jahres 2026 im Visier.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion