Warum Software- und IT-Unternehmen grundlegende Modernisierungen vornehmen müssen - und wie das gelingt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bruchsal (ots) - Mangelnde Modernisierung und veraltete Vertriebsstrukturen:Probleme, die viele mittelständische Software- und IT-Unternehmen daran hindern,ihr volles Potenzial auszuschöpfen - dabei könnte der Weg in die Zukunftdeutlich einfacher sein. Die MEDIALIFT GmbH unterstützt Unternehmen dabei, durchmaßgeschneiderte digitale Prozesse und moderne Marketingstrategien ihreWachstumsziele zu erreichen und sich zukunftssicher aufzustellen. Wie dasfunktioniert und warum entsprechende Unterstützung so wichtig ist, erfahren Siehier.Mittelständische Software- und IT-Unternehmen stehen heute vor einerentscheidenden Herausforderung: Während der Bedarf an digitalen Lösungenkontinuierlich steigt, gelingt es vielen Unternehmen nicht, die darausresultierenden Chancen vollends für sich zu nutzen. Sie erkennen zwar dieChancen der Digitalisierung, schaffen es jedoch oft nicht, ihre internenProzesse effizienter zu gestalten oder ihr Angebot gewinnbringender zuvermarkten. Gleichzeitig mangelt es an einer klaren Strategie, um sichlangfristig am Markt zu behaupten - besonders hinsichtlich moderner Vertriebs-und Werbemaßnahmen. "Wir stellen immer wieder fest, dass Software- undIT-Unternehmen durchaus merken, wie viel Potenzial in ihren Prozessen auf derStrecke bleibt - sie wissen nur nicht, wie sie bei der Optimierung vorgehensollten", verrät Maximilian Feldengut, Geschäftsführer der MEDIALIFT GmbH."Die effektivste Lösung besteht darin, alte Strukturen zu hinterfragen und aufmoderne, digitale Prozesse umzustellen", fügt sein Geschäftspartner Luca Seitnerhinzu. "So können mittelständische Software- und IT-Unternehmen ihre Effizienzsteigern, ihre Reichweite erhöhen und langfristig wettbewerbsfähig bleiben." AlsGeschäftsführer der MEDIALIFT GmbH verfügen sie über umfassende Erfahrung in derBeratung und Unterstützung von IT-Unternehmen. So haben die Experten bereitsüber 200 Projekte erfolgreich umgesetzt und ihren Kunden geholfen, ihreVertriebs- und Marketingstrategien zu optimieren. Durch maßgeschneiderteMaßnahmen hat es die MEDIALIFT GmbH somit geschafft, zahlreiche Unternehmen auseinem Zustand des Stillstands zu befreien - und ihnen den Weg zu nachhaltigemWachstum zu ebnen.Professionelle Unterstützung in allen Bereichen: Was Software- undIT-Unternehmen von der MEDIALIFT GmbH erwarten dürfenDas Angebot der MEDIALIFT GmbH zeichnet sich vor allem durch seine individuellenVertriebs- und Marketingstrategien aus, die speziell auf die Bedürfnissemittelständischer Software- und IT-Unternehmen zugeschnitten sind. So verstehenes die Experten, dass jedes Unternehmen spezifische Herausforderungen und