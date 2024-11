US-Arbeitsmarkt hat nur magere 12.000 neue Stellen geschaffen

Die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA hat sich im Oktober auf das schwächste Tempo seit Ende 2020 verlangsamt, da die Auswirkungen der Stürme im Südosten des Landes und eine erhebliche Pattsituation auf dem Arbeitsmarkt die Einstellungspläne beeinträchtigten.

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Monatsverlauf um 12.000, was einem deutlichen Rückgang gegenüber September und unter der Schätzung von Dow Jones von 100.000 entspricht, wie das Bureau of Labor Statistics am Freitag berichtete. Es war der geringste Zuwachs seit Dezember 2020. Die Arbeitslosenquote blieb jedoch bei 4,1 Prozent, was den Schätzungen entspricht.