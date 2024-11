Familienstiftung, gemeinnützige Stiftung oder Doppelstiftung? Sascha Drache klärt auf, welche Formen es gibt und wo die Unterschiede liegen (FOTO)

Langenfeld (ots) - Stiftungen sind ein bewährtes Mittel, um soziale, kulturelle

oder wissenschaftliche Projekte zu fördern - und so einen wertvollen Beitrag zum

Gemeinwohl leisten. Darüber hinaus bieten sie flexible Möglichkeiten zur

langfristigen Vermögenssicherung. Besonders interessant: Grundsätzlich kann

jeder Interessierte unter bestimmten Voraussetzungen eine Stiftung gründen. Doch

welche Stiftungen gibt es und welche Stiftung passt zu einem?



In der deutschen Gesellschaft nehmen Stiftungen mittlerweile eine bedeutende

Rolle ein - sei es zur Förderung gemeinnütziger Projekte, zur Vermögenssicherung

oder zur Regelung der Unternehmensnachfolge. Die Entscheidung für die passende

Stiftungsform ist jedoch alles andere als unkompliziert. Während einige Menschen

ihr Vermögen in der Familie halten möchten, streben andere Stifter danach, einen

positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. "Die Wahl der richtigen

Stiftungsform ist mehr als nur eine rechtliche Entscheidung - sie spiegelt auch

die langfristigen strategischen Ziele wider, die man mit dem Vermögen verfolgt",

betont Stiftungsexperte Sascha Drache. "Ob es um den Vermögensschutz, die

Absicherung der Nachkommen oder den Wunsch geht, der Gesellschaft etwas

zurückzugeben, hängt ganz von den individuellen Prioritäten ab."







unterschiedliche Ziele abgestimmt sind", fährt der Experte für Stiftungsrecht

fort. "Deshalb ist es wichtig, die Vor- und Nachteile der einzelnen

Stiftungsformen genau zu verstehen, um anschließend eine informierte

Entscheidung treffen zu können, die sowohl finanziell als auch persönlich den

größten Nutzen bringt." Als Experte, der seit vielen Jahren im deutschen

Stiftungsrecht zu Hause ist, weiß Sascha Drache genau, wovon er spricht: Mit

seiner Beratung zur Gründung von Stiftungen richtet er sich gezielt an den

Mittelstand. Er begleitet seine Klienten durch den gesamten Gründungsprozess -

und stellt auf diese Art und Weise sicher, dass die Stiftung auf einem soliden

Fundament aufgebaut wird, sodass der Aufbau und Schutz des Vermögens langfristig

gewährleistet sind. Welche Stiftungsformen es gibt und wo die Unterschiede

liegen, hat Sascha Drache im Folgenden zusammengefasst.



1. Familienstiftung: Schutz des Familienvermögens über Generationen hinweg



Die Familienstiftung ist ein rechtliches Konstrukt, das die Möglichkeit bietet,

das Vermögen einer Familie nach den Vorstellungen des Stifters zu sichern und zu

verwalten. Im Gegensatz zur gemeinnützigen Stiftung stehen hier private

Interessen im Vordergrund. Die Erträge kommen ausschließlich den Begünstigten

zugute, die in der Stiftungssatzung festgelegt sind. Die rechtlichen Grundlagen



