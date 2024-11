Bericht über viele Tote nach israelischen Angriffen in Gaza

GAZA/TEL AVIV (dpa-AFX) - Bei mehreren israelischen Luftangriffen auf den zentralen Abschnitt des Gazastreifens soll es palästinensischen Berichten zufolge wieder viele Tote gegeben haben. Beim Beschuss des Flüchtlingsviertels Nuseirat sowie die Orte Deir al-Balah und Al-Sawaida seien mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa unter Berufung auf medizinische Kreise.

Zahlreiche weitere Menschen seien bei den Bombardements in der Nacht verletzt worden. Dem Bericht zufolge sollen Wohngebiete Ziel der Angriffe gewesen sein. In Nuseirat seien etwa Häuser getroffen worden, in denen Vertriebene untergebracht gewesen sein sollen.