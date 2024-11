Marvin Flenche von umsatz.io verrät 5 Geheimtipps, die Top-Verkäufer vom Rest unterscheiden (FOTO)

Hannover (ots) - Der Vertrieb ist absolut entscheidend für die Wertschöpfung

eines Unternehmens. Gerade mittelständische Firmen haben jedoch oft

Schwierigkeiten in diesem Bereich. Um dieses Problem zu lösen, hat Marvin

Flenche mit umsatz.io eine Lösung entwickelt: Als erstes CRM-System mit

Setter-Closer-Prinzip ermöglicht umsatz.io es auch kleinen und mittelständischen

Unternehmen, ihre Vertriebsprozesse zu optimieren, mehr Kunden zu gewinnen und

ihren Umsatz nachhaltig zu steigern. Hier erfahren Sie, was gute Verkäufer von

anderen unterscheidet.



Das beste Produkt ist nichts ohne erfolgreichen Vertrieb - eine Tatsache, die

vielen Firmen in der wirtschaftlichen Unsicherheit der heutigen Zeit schmerzlich

bewusst wird. Gerade mit erklärungsbedürftigen Produkten und Leistungen können

sich mittelständische Unternehmen nur gegen die Konkurrenz behaupten, wenn sie

Kunden bestmöglich abholen. Dies ist jedoch gar nicht so einfach.

"Vertriebsarbeit erfordert spezialisiertes Know-how und die optimale

Infrastruktur, um bestmögliche Resultate zu erzielen. Es reicht nicht länger

aus, Kunden nur sporadisch zu kontaktieren, wenn es gerade in den Zeitplan

passt", betont Marvin Flenche, Geschäftsführer A&M Sales Solutions.







allerdings die richtige Strategie", so der Experte weiter. "Wer die Methoden

erfolgreicher Vertriebler betrachtet, stellt zahlreiche Gemeinsamkeiten fest. So

gehen sie bei der Betreuung von Kunden allesamt systematisch vor und betreiben

diszipliniert Follow-up, um hohe Erfolgsquoten zu erzielen." Basierend auf

seinen eigenen Erfahrungen im Vertrieb hat Marvin Flenche mit umsatz.io ein

CRM-System entwickelt, das native Unterstützung für Prozesse nach dem

Setter-Closer-Prinzip bietet und speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und

mittelständischen Unternehmen zugeschnitten ist. Im Folgenden hat er

zusammengefasst, welche fünf Dinge sich jedes Unternehmen von den besten

Vertriebstalenten abschauen sollte.



1. Arbeit mit erprobtem System



Genau wie im Handwerk noch kein Meister vom Himmel gefallen ist, kommen auch im

Vertrieb die besten Resultate nicht von ungefähr. Selbst vermeintliche

Naturtalente folgen im Kundengespräch wie auch in ihrer Arbeitsweise immer einem

System, das sich für sie bewährt hat. Wer hingegen sämtliche Entscheidungen

spontan fällt, erbringt auf Dauer meist keine überzeugenden Resultate.



Der erste Schritt zu mehr Vertriebserfolgen besteht somit darin, die

Vertriebsabläufe zu systematisieren und auf Grundlage bewährter Methoden Best

Practices zu etablieren. Dies bildet die Basis für ein funktionierendes und Seite 2 ► Seite 1 von 2



