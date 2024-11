Aktien Frankfurt Dax im Plus - Kaum Reaktion auf US-Arbeitsmarktdaten Der in den vergangenen Tagen schwache Dax hat am Freitag auf den US-Arbeitsmarktbericht kaum reagiert. Zuletzt stand der deutsche Leitindex 0,65 Prozent höher auf 19.201,05 Punkte - und damit in etwa dort, wo er vor der Veröffentlichung der Daten …