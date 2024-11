Scholz will Ergebnis der Industriegipfel bis Mitte Dezember Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei seinen Industriegipfeln noch vor Weihnachten zu einem Ergebnis kommen. "Dieser Prozess läuft jetzt und wird in absehbarer Zeit, ich vermute mal bis Anfang Dezember, Mitte Dezember auch zu einem Abschluss …