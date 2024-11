Die dritte Ausgabe des MICHELIN Guide Abu Dhabi wird vorgestellt

- Zwei neue Bib Gourmands ausgezeichnet

ABU DHABI, VAE, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Der MICHELIN Guide Abu Dhabi 2025 hat seine dritte Ausgabe herausgebracht, die die sich entwickelnde gastronomische Szene der Hauptstadt hervorhebt. Fünf neue Restaurants sind hinzugekommen, von denen zwei mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet wurden. Die vier Restaurants, die zuvor mit MICHELIN-Sternen ausgezeichnet waren, haben ihre Auszeichnungen behalten: Erth, 99 Sushi Bar, Hakkasan, und Talea by Antonio Guida.

Die fünf Neuzugänge im Leitfaden sind:

Mika: Ein lebhafter Ort in Yas Marina mit mediterraner Küche

mit mediterraner Küche Bord'O von Nicolas Isnard : Französische Klassiker vom Côte-d'Or-Original

: Französische Klassiker vom Côte-d'Or-Original Em Sherif Sea Café: Authentische libanesische Küche

Broadway: Moderne amerikanische Brasserie im Emirates Palace Mandarin Oriental Hotel.

ryba: Spezialisiert auf lokalen Fisch vom Holzkohlegrill

Mika und ryba werden für ihren Wert und ihre Qualität mit einem Bib Gourmand ausgezeichnet und gesellen sich damit zu den fünf Restaurants, die den Bib Gourmand behalten: t'azal, Al Mrzab, Beirut Sur Mer, Otoro, und Almayass. Außerdem wurden besondere Auszeichnungen verliehen, darunter der Young Chef Award an Yasmina Hayek vom Em Sherif Sea Café, der Service Award an das Team von Mika und der Preis für die Eröffnung des Jahres 2025 an ryba.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor der MICHELIN Guides, lobte die kulinarische Szene Abu Dhabis für ihre Mischung aus authentischen Traditionen und Innovationen. Er hob das Potenzial der Stadt als einzigartiges kulinarisches Reiseziel hervor und betonte die Herausforderung, die MICHELIN-Auszeichnungen jährlich zu erhalten. Poullennec lobte die lokalen Fachleute für ihr unermüdliches Engagement für Spitzenleistungen, die mit Leidenschaft und Beständigkeit einzigartige gastronomische Erlebnisse bieten. Er zeigte sich optimistisch, dass noch mehr Köche nach Abu Dhabi kommen werden, um das kulinarische Niveau des Landes in den kommenden Jahren weiter anzuheben.

Mit den Sonderpreisen des MICHELIN Guide werden Vielfalt und Talent im Gastgewerbe gewürdigt. In diesem Jahr geht der Preis für junge Köche an Yasmina Hayek vom Em Sherif Sea Café für ihre authentischen libanesischen Gerichte und ihren zukunftsweisenden Ansatz. Der Willkommens- und Servicepreis geht an das Team von Mika unter der Leitung des Chefs und Inhabers Mario Loi für seinen herzlichen und engagierten Service. Die Auszeichnung für die Eröffnung des Jahres 2025 geht an ryba, ein lokales Restaurant im Al Mina Souq, das für sein ansprechendes Fischmenü und die Leidenschaft des Chefkochs und Inhabers Faisal Mohamed Alharmoodi gelobt wird.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2546646/MICHELIN_GUIDE_CEREMONY.jpg

