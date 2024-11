5.5G entfesselt das Potenzial der mobilen KI

ISTANBUL, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Yang Chaobin, Huawei-Vorstandsmitglied und Präsident für IKT-Produkte und -Lösungen, hielt heute auf dem Global MBB Forum 2024 eine Grundsatzrede, in der er sagte: „Die kommende Ära der mobilen KI wird enorme Möglichkeiten für die Mobilfunkbranche schaffen und das kommende Jahrzehnt tiefgreifend prägen. Die Weiterentwicklung der 5.5G-Technologie wird der Schlüssel zur Entfaltung des Potenzials der mobilen KI sein. Huawei freut sich auf die Zusammenarbeit mit allen Branchenpartnern, um 5.5G weiterzuentwickeln und die Grundlage für die Ära der mobilen KI zu festigen. Gemeinsam können wir der Gesellschaft und der Industrie helfen, intelligenter zu werden."

Laut Yang haben sich dank der sich schnell entwickelnden 5.5G- und KI-Technologien zwei Trends herauskristallisiert, die die Industrie umgestalten und eine „Ära der mobilen KI" einläuten werden. Der erste Trend, den er als „Mobile going AI" bezeichnet, bei dem mobile Internetdienste durch neue Dienstleistungs- und Geschäftsmodelle transformiert werden. Der zweite Trend ist "AI going Mobile", bei dem durch neue mobile Dienste wie intelligente Fahrzeuge und Roboter enorme Geschäftsmöglichkeiten erschlossen werden. Diese Entwicklungen, so meint er, schaffen neue Impulse und Möglichkeiten für die Gesellschaft und die Mobilfunkbranche.

Huawei zufolge werden diese Trends die IKT-Branche in dreierlei Hinsicht beeinflussen. Erstens werden KI-Agenten für Einzelpersonen mobile Internetdienste so umgestalten, dass jeder einen persönlichen intelligenten Assistenten hat, was bedeutet, dass KI-Agentennetze Echtzeitdienste unterstützen müssen. Zweitens wird intelligentes Fahren die Mobilität verändern, indem Fahrzeuge zu flexiblen und intelligenten Räumen werden, was bedeutet, dass intelligente Fahrzeugnetze hohe Uplink-Geschwindigkeiten liefern müssen. Drittens wird die verallgemeinerte verkörperte Intelligenz in verschiedenen Szenarien Einzug halten und neue Produktivität und einen Markt für KI-Roboter mit einer Stückzahl von 10 Milliarden erschließen, was bedeutet, dass zukünftige Roboternetzwerke umfassend höhere Fähigkeiten benötigen werden.