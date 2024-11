AKTIE IM FOKUS 2 Umsatzausblick von Intel beruhigt nervöse Anleger Der Chipkonzern Intel hat die Anleger an der Börse mit seinem Umsatzausblick für das laufende Quartal ein Stück weit beruhigt. Der - per Schlussstand vom Donnerstag - mit einem Minus von 57 Prozent größte Jahresverlierer im Nasdaq 100 startete am …