Die ICANN81 in Istanbul befasst sich mit der Zukunft der globalen Internetverwaltung

ISTANBUL, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) wird ihre 81. öffentliche Sitzung vom 9. bis 14. November 2024 in Istanbul abhalten, Gastgeber ist die Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologien (BTK). Bei dieser Veranstaltung kommen persönliche und virtuelle Teilnehmer aus aller Welt zusammen, um wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Regulierung des Internets zu erörtern. Es wird Workshops, öffentliche Foren und politische Diskussionen geben.

Ömer Abdullah Karagözoğlu, Vorsitzender der Behörde für Informations- und Kommunikationstechnologien (Information and Communication Technologies Authority, ICTA), betonte die Bedeutung der Ausrichtung der ICANN81 in Istanbul: „Mit der Entscheidung, dieses wichtige Treffen in Istanbul abzuhalten, erkennt die ICANN die Position der Stadt als Drehscheibe für globale Diskussionen über die Zukunft des Internets an. Die Republik Türkei spielt eine strategische Rolle bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Internet-Regulierung und Innovation, und wir sind stolz darauf, die Welt zu diesen wichtigen Diskussionen einzuladen. Wir sind der Meinung, dass Bemühungen zur Schaffung eines sicheren, transparenten und fairen Internets diese Diskussionen bereichern werden und von strategischer und entscheidender Bedeutung sind."

Wichtige Themen: Die nächste Runde und Multistakeholder-Verwaltung

Die ICANN81 wird das New Generic Top-Level Domains (gTLDs) Programm in den Mittelpunkt stellen: Nächste Runde, die nächste große Erweiterung des Domain Name System (DNS). Das Programm fördert die Innovation, den Wettbewerb und die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher durch die Einführung neuer gTLDs. Während sich die ICANN auf die nächste Runde von gTLD-Bewerbungen vorbereitet, liegt ein Schwerpunkt darauf, unterrepräsentierte Gruppen, insbesondere aus Entwicklungsländern, in die Lage zu versetzen, am Wachstum des Internets teilzuhaben. Ein wichtiger Höhepunkt wird der voraussichtliche Start des „Applicant Support Program(ASP)" im November 2024 sein, das berechtigten Antragstellern, wie gemeinnützigen Organisationen, indigenen Gemeinschaften und kleinen Unternehmen aus weniger entwickelten Volkswirtschaften, Gebührenermäßigungen, Zugang zu kostenlosen professionellen Dienstleistungen und Schulungsressourcen bietet.