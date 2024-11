Deutsche Anleihenkurse drehen moderat ins Plus - Schwache US-Jobdaten

Am Morgen hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus China die Stimmung an den Finanzmärkten gestützt, was die Kurse der Bundesanleihen belastet hatte. In der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stehen die Zeichen in der Industrie wieder auf Wachstum, nachdem der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stärker als erwartet gestiegen war und über die Expansionsschwelle von 50 Punkten kletterte.

Kurz vor dem Wochenende stabilisierten sich britischen Anleihen nach ihrem jüngsten Kursrutsch etwas. Am Mittwoch und Donnerstag war es mit den Kursen kräftig nach unten gegangen, während die Renditen für britische Staatspapiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren bis auf etwa 4,50 Prozent gestiegen waren.

Auslöser sind Haushaltspläne der britischen Regierung. Im Kampf gegen ein riesiges Loch in der Staatskasse sollen mit Steuererhöhungen insgesamt 40 Milliarden Pfund (circa 48 Mrd. Euro) eingenommen werden. "Ganz offensichtlich hat der Markt ernste Bedenken, was das neue Budget betrifft", kommentierte Analyst Michael Pfister von der Commerzbank./la/he

