UBB Advanced ebnet den Weg zu aller Intelligenz

GrosserMeister schrieb 06.08.24, 12:16

Für mich liest sich die Meldung vom Freitag, wie ein Weckruf an alle Altaktionäre, Kenner und Freunde von DCI.

"Hallo!!!!! Es geht bald los. Wer will und kann, der sollte sich jetzt noch positionieren!! Wir haben großes vor und es wird bald losgehen!!"



In ein paar Monaten soll plugilo 2.0 an den Mark gebracht werden. Das ist das Ereignis, auf das wir wenigen, sicherlich geplagten, DCI-Aktionäre seit Jahren warten. Sicher, da ist schon eine plugilo 1.x am Start. Die generiert schon Einnahmen. Aber eigentlich diente die ja dazu, alles auszutesten, Erfahrungen zu sammeln (sowohl überwiegend Kundenseitig, aber auch Nutzerseitig) und die daraus abgeleiteten Verbesserungen in eine neue Version zu überführen. Daneben gibt es dann noch eine Vielzahl von Dingen, die noch nicht fertig gestellt waren (z.B. Lead-Generierung, u.a.) die dann Fertiggestellt sein dürften und im 2.0 dann laufen werden.



2.0 wird auch nicht aus dem Stand riesige Umsätze generieren, aber alleine schon die Umsetzung auf weltweiter Ebene wird manche Kunden dazu bewegen können, weitere Länderkanäle zu buchen, um so auch Kosten international zu senken und Informationen effizienter zu verteilen. Vielleicht fließt im gleichen Zeitraum die Einführung von plugilo an Stelle des Merkzettel ein, was den Bekanntheitsgrad und dann vermutlich auch die Reichweiten deutlich erhöhen könnte.



Ich vertraue den Herren da vollkommen. Meiner Meinung nach machen sie einen guten JOB. Ich denke, dass die Schritte für die nächsten 12-24 Monate vorausgeplant sind. Und in einigen Monaten soll 2.0 eingeführt werden. Das hört sich an, als könne es noch in 2024 passieren. Der Tag wird für die Geschichtsbücher sein. Ich hoffe, für die internationalen Geschichtsbücher & nicht nur für die der DCI-Kleinaktionäre......



Viel Erfolg für alle die an den Erfolg von plugilo 2.0 glauben!!