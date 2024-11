Euro gibt zum US-Dollar nach - Schwache US-Jobdaten stützen nur kurz

"Rechnet man die Sondereffekte heraus, fällt der Arbeitsplatzaufbau weiterhin robust aus", schrieb Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Deutliche Schwächen seien demnach trotz des geringen Jobaufbaus weiterhin nicht erkennbar. Der Arbeitsmarkt spiegele die robuste Entwicklung der US-Wirtschaft wider. Trotz der von der US-Notenbank vollstreckten Zinserhöhungen sind laut dem Experten bislang keine wirtschaftlichen Bremsspuren vorhanden.

Kaum Akzente setzten weitere Konjunkturdaten aus den USA. So hatte sich die Stimmung in der US-Industrie im Oktober überraschend eingetrübt, wie das Institute for Supply Management mitteilte. Die Nachfrage bleibe gedämpft. Die Unternehmen würden wegen Bedenken über ein Wiederaufleben der Inflation weiterhin wenig Bereitschaft zeigen, in Kapital und Lagerbestände zu investieren.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83998 (0,83753) britische Pfund, 165,54 (166,30) japanische Yen und 0,9427 (0,9412) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 2.744 US-Dollar und damit in etwa auf Vortagesniveau gehandelt./la/ngu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Boeing Aktie Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 142,0 auf Tradegate (01. November 2024, 17:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Boeing Aktie um -0,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,20 %. Die Marktkapitalisierung von Boeing bezifferte sich zuletzt auf 87,83 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 202,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 195,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von +36,78 %/+50,81 % bedeutet.