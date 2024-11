45 Uhr im Ersten (FOTO)

München (ots) - Das Thema: Harris oder Trump - Amerika vor der Entscheidung



Selten war das Rennen um die US-amerikanische Präsidentschaft dramatischer und

dessen Ausgang ungewisser als in diesem Jahr. Was bedeutet die künftige

Besetzung im Weißen Haus für die mächtigste Demokratie der Welt? Wie wird sich

das Ergebnis auf die Zukunft einer Welt auswirken, die sich in vielen Bereichen

geopolitisch neu ordnet? Und warum sollte auf jeden Fall Deutschland die Frage

interessieren: Wie wählt Amerika?



Die Gäste:







e.V.)



Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-amerikanische Politologin)



Julius van de Laar (Wahlkampfexperte)



Jörg Wimalasena (Politischer Korrespondent "Die Welt")



