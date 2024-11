TEQUILA DON JULIO ERHEBT DAS KULTURELLE ERBE MEXIKOS MIT BEEINDRUCKENDEN FEIERLICHKEITEN ZUM DIA DE MUERTOS AUF DER GANZEN WELT

Entdecken Sie den ewigen Geist des Día de Muertos: Don Julio verwandelt acht Großstädte mit atemberaubenden Ofrenda-Installationen und zahllosen lokalen Feierlichkeiten

ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO, Mexiko, 1. November 2024 /PRNewswire/ -- Der Día de Muertos ist ein beliebter mexikanischer Feiertag, an dem verstorbene Angehörige gefeiert und geehrt werden. In diesem Jahr lädt Tequila Don Julio, Mexikos ursprünglicher Luxus-Tequila, die Welt ein, das Herz dieser pulsierenden Kultur zu erleben. Tequila Don Julio ist mehr als nur eine Marke, er ist ein verehrtes Symbol des mexikanischen Erbes. Zu Ehren des Feiertags stellt die Marke in acht dynamischen Städten wunderschön gestaltete Ofrendas – geschmückte Altäre – vor: Bogotá, Kapstadt, London, Los Angeles, Melbourne, Mexiko-Stadt, Mumbai und São Paulo. Außerdem finden unzählige Feiern in über dreißig Märkten weltweit statt. Diese Initiative erweckt die Magie des Día de Muertos zum Leben und lädt die Einwohner ein, sich an den Feierlichkeiten und dem Gedenken an die Verstorbenen zu beteiligen.