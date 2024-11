Internationale Aktienmärkte im Aufwind: DAX und Dow Jones glänzen

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,84% und steht aktuell bei 19.244,66 Punkten. Ähnlich positiv entwickelt sich der MDAX, der um 0,72% zulegt und derzeit bei 26.543,16 Punkten notiert. Der TecDAX zeigt mit einem Plus von 0,86% auf 3.329,95 Punkte ebenfalls eine erfreuliche Performance. Im Gegensatz dazu verzeichnet der SDAX einen leichten Rückgang von 0,22% und steht bei 13.321,93 Punkten, was ihn zum einzigen der betrachteten deutschen Indizes macht, der heute im Minus liegt. Auf internationaler Ebene zeigt der Dow Jones eine starke Performance mit einem Anstieg von 0,96% und erreicht 42.169,59 Punkte. Auch der S&P 500 folgt diesem positiven Trend und steigt um 0,80% auf 5.750,71 Punkte. Insgesamt dominieren heute die positiven Vorzeichen an den Märkten, wobei insbesondere die großen Indizes in Deutschland und den USA von einer optimistischen Stimmung profitieren.Lediglich der SDAX bildet eine Ausnahme in diesem ansonsten freundlichen Marktumfeld.Die DAX-Topwerte werden angeführt von Sartorius Vz. mit einem Anstieg von 2.90%. Siemens Energy folgt mit einem Plus von 2.18%, während Merck mit 1.71% ebenfalls im positiven Bereich liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnet Hannover Rueck einen Rückgang von -0.62%. Continental und Daimler Truck Holding schneiden noch schlechter ab, mit Verlusten von -1.14% und -1.24% respectively.Im MDAX sticht HelloFresh mit einem beeindruckenden Anstieg von 5.04% hervor. Scout24 und PUMA folgen mit Zuwächsen von 4.42% und 2.73%.Die Flopwerte im MDAX werden von Knorr-Bremse mit -1.72% angeführt, gefolgt von Deutsche Lufthansa mit -2.33% und Befesa, das mit -3.09% den tiefsten Verlust aufweist.Im SDAX führt ADTRAN Holdings mit einem Anstieg von 4.12%. Elmos Semiconductor und Draegerwerk zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.00% und 1.79%.Die Flopwerte im SDAX sind von Vossloh mit -3.71% dominiert, gefolgt von STRATEC mit -4.74% und Fielmann, das mit einem Rückgang von -6.83% den schlechtesten Wert aufweist.Im TecDAX ist Sartorius Vz. erneut mit 2.90% an der Spitze, gefolgt von Elmos Semiconductor mit 2.00% und United Internet mit 1.55%.Die TecDAX-Flopwerte werden von SMA Solar Technology mit -1.50% angeführt, gefolgt von PNE mit -1.52% und SUESS MicroTec, das einen Rückgang von -2.73% verzeichnet.Im Dow Jones sticht Intel mit einem Anstieg von 7.27% hervor, gefolgt von Amazon mit 7.05% und Chevron Corporation mit 3.06%.Die Flopwerte im Dow Jones werden von 3M mit -0.65% angeführt, gefolgt von Verizon Communications mit -1.00% und Apple mit -1.43%.Im S&P 500 führt Waters Corporation mit einem beeindruckenden Anstieg von 18.29%, gefolgt von Charter Communications Registered (A) mit 13.89% und Intel mit 7.27%.Die Flopwerte im S&P 500 werden von Coterra Energy mit -4.01% angeführt, gefolgt von Entergy mit -4.28% und Super Micro Computer, das mit -6.05% den tiefsten Verlust aufweist.