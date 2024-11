Ampace präsentiert Kun-Eras All-Scenario-Innovationen auf der EICMA 2024

Ampace, ein Joint Venture zwischen CATL und ATL, ist ein Technologiepionier, der sich dafür einsetzt, die Grenzen der neuen Energietechnologie zu erweitern. Das Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, größtmögliche Sicherheit, Innovation und intelligente Fertigung zu erreichen. Seit seiner Gründung steht Ampace an der Spitze der Branche für Mikro-Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und Hochleistungsprodukte. Mit seinen starken technologischen Innovationsfähigkeiten und seiner globalen Reichweite unterstützt das Unternehmen eine Vielzahl von Elektrofahrzeugen, darunter Motorräder, Fahrräder, städtische Batteriewechsel, Dreiräder und Motorroller.

2023 brachte Ampace sein selbst entwickeltes BP-System auf den Markt, das die kritischen Herausforderungen in Bezug auf Sicherheit, Ausdauer und Gewicht von Lithiumbatterien angeht. Diese Innovation unterstreicht das Engagement von Ampace für „ultimative Sicherheit" während des gesamten Produktlebenszyklus. Ampace ist es gelungen, die Sicherheitsausfallrate von Batteriezellen auf das PPB-Niveau (eins zu einer Milliarde) zu senken und damit neue Maßstäbe für die Sicherheit in der Branche zu setzen. Ampace hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine bahnbrechende Technologie in qualitativ hochwertige Stromversorgungslösungen umzusetzen, auf die sich die Nutzer verlassen können, und die Branche voranzubringen.

Die Kun-Era-Serie zündet globale Innovation mit ihrem Debüt auf der EICMA 2024

Auf der EICMA 2024 wird Ampace seine Kun-Era-Serie von E-Motorrad-Antriebslösungen für alle Szenarien vorstellen. Diese Markteinführung wird die E-Motorradbranche revolutionieren. Die 7428, das erste Produkt der Kun-Era-Serie, hat sich weltweit schnell durchgesetzt und ist zu einem Vorzeigeprodukt auf dem globalen E-Motorradmarkt geworden. Seit seinem Debüt hat die 7428 die Unterstützung von mehr als 50 E-Motorradherstellern gewonnen. Sie treibt mehr als 80 Vorzeigemodelle an und erreicht Verbraucher in mehr als 30 Ländern und Regionen.

Aufbauend auf dem Erfolg der 7428 erweitert Ampace sein Designkonzept auf eine breitere Palette von Anwendungen. Die Kun-Era-Serie zeigt nicht nur die Spitzentechnologie von Ampace, sondern bietet auch eine maßgeschneiderte Stromversorgungslösung für globale Anwender. Mit sechs Kernkompetenzen: Extreme Leistung, ultimative Sicherheit, extrem langer Zyklus, mehrere parallel geschaltete Akkus, leichtes Design und hohe Anpassungsfähigkeit – die Serie ist so konzipiert, dass sie den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener E-Motorradmodelle gerecht wird und Fahrern weltweit eine größere Auswahl bietet. Ampaces Engagement für „eine Batterie für alle Bedürfnisse" setzt einen neuen Standard für Innovation in der E-Mobilität.

Ampace wird außerdem seine Lösungen für das Batteriewechseln in Städten und seine in Zusammenarbeit mit OEMs entwickelten Vorzeigemodelle vorstellen, die das elektrische Fahren bequemer, sicherer und umweltfreundlicher machen sollen. Im Geiste des gemeinsamen Wachstums lädt Ampace Partner und Besucher gleichermaßen ein, diese Fortschritte aus erster Hand zu entdecken. Besuchen Sie uns in Halle 24, Stand O86a, erleben Sie die Markteinführung der Kun-Era-Serie und nehmen Sie teil an der Reise in eine neue Ära der Lithiumbatterie-Innovation.

