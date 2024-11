Penn Park Capital sichert sich 750 Millionen € von führenden europäischen Pensionsfonds

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 1. November 2024 / Penn Park Capital Management freut sich bekannt zu geben, dass mehrere renommierte europäische Pensionsfonds der Gesellschaft Vermögensverwaltungsmandate in einem Gesamtwert von ca. 750 Millionen € anvertraut haben, wobei eine weitere Zusage von 1,3 Milliarden € für 2025 bereits vorgesehen ist. Im Rahmen dieser Mandate wird Penn Park Vermögenswerte im Auftrag mehrerer großer Pensionsfonds verwalten und umfassende Investmentmanagement- und strategische Beratungsleistungen übernehmen, die darauf ausgelegt sind, den Wert zu maximieren und die Renditen im Einklang mit den spezifischen Zielen jedes Fonds zu optimieren.

Rekordverdächtiges Jahr – angetrieben durch eine starke Investment-Performance

Diesen Meilenstein erreicht Penn Park Capital in einem ihrer erfolgreichsten Jahre; Treiber dieses Erfolgs sind die starke Performance der verwalteten Fonds und die Private-Equity-Strategien der Gesellschaft, insbesondere in wachstumsstarken Sektoren wie private Weltraumerforschung, Telekommunikation und künstliche Intelligenz (KI). Durch die Ausschöpfung der Chancen in diesen transformativen Bereichen hat Penn Park Renditen erzielt, die alle großen Indexfonds überholt haben, was die Fähigkeit der Gesellschaft bekräftigt, in Wachstumsmärkten konsequent Mehrwert zu schaffen.

Ausbau der Investment-Reichweite in innovative Sektoren hinein

Mit diesem bedeutenden neuen verwalteten Kapital ist Penn Park gut aufgestellt, um seine Investment-Reichweite in Spitzensektoren hinein zu erweitern und es institutionellen und privaten Investoren gleichermaßen zu ermöglichen, die anvisierten Renditen und strategisches Wachstum zu erzielen. Diese zusätzlichen Finanzmittel werden die Zielsetzung der Gesellschaft unterstützen, den Kunden überlegene, Research-gestützte Anlagestrategien zu bieten, die sowohl an langfristigen Trends als auch an unmittelbaren Wachstumschancen ausgerichtet sind.