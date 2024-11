ATX gut behauptet bei 3.528,60 Punkten

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am heutigen Freitag mit gut behaupteter Tendenz geschlossen. Der ATX stieg leicht um 0,06 Prozent auf 3.528,60 Einheiten. Der ATX Prime schloss mit einem kleinen Plus von 0,07 Prozent bei 1.758,32 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich fester und auch die US-Aktienmärkte tendierten mit Gewinnen.

In den Fokus rückten zum Wochenschluss aktuelle US-Konjunkturdaten: So hat sich in den USA die Arbeitslosigkeit im Oktober wie erwartet kaum verändert. Die Quote verharrte auf 4,1 Prozent. Indes entstanden im selben Monat deutlich weniger Jobs als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft kamen nur 12.000 Stellen hinzu, 100.000 waren erwartet worden. Die Löhne sind mit einem Plus von 0,4 Prozent gegenüber September aber deutlicher gestiegen als erwartet.

Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober überraschend eingetrübt, wurde ferner bekannt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,7 Punkte auf 46,5 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 47,6 Punkte gerechnet.

Zudem findet am nächsten Dienstag in den Vereinigten Staaten die Präsidentschaftswahl statt und am Donnerstag gibt die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Vor diesen Ereignissen sei unter den Anlegern eine hohe Unsicherheit spürbar, hieß es./ger/mik/APA/ngu