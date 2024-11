Union fordert Neuwahlen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Vorlage des Wirtschaftspapiers von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) fordert die Union Neuwahlen in Deutschland. "Es wird Zeit, dass die Regierung endlich den Weg frei macht zu Neuwahlen", sagte Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Es wäre der letzte Dienst, den sie unserem Land erweisen könnte."Das Dokument sei "die ultimative Scheidungsurkunde", so Frei. "Nach dieser Klatsche kann Olaf Scholz wohl kaum zur Tagesordnung übergehen." Lindner analysiere nicht nur "messerscharf die verheerende ökonomische Situation unseres Landes, sondern zeigt mit seinen angebotspolitischen Lösungsvorschlägen auch schonungslos die Sollbruchstellen der Koalition auf".Zurecht positioniere sich der FDP-Chef gegen die grundsätzlichen Ausrichtungen der Ampel und stelle mehrere Gesetzesvorhaben infrage, die bereits angelaufen seien. "In dieser Chaos-Koalition passt nichts mehr zusammen", sagte Frei.In dem Papier, über das der "Stern" berichtet, fordert Lindner die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Begleitend bringt er eine Senkung der Körperschaftssteuer ins Spiel. Außerdem stellt der FDP-Chef das Tariftreuegesetz, das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das Entgelttransparenzgesetz, das Beschäftigtendatengesetz, die arbeitgeberfinanzierte Familienstartzeit sowie die nationalen Klimaziele in Frage.