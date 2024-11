Wirtschaftspapier öffentlich - Lindner beklagt 'Indiskretion'

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Parteichef Christian Lindner hat "eine Indiskretion" beklagt, nachdem sein Grundsatzpapier über eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik öffentlich geworden ist. Das Papier hätte zunächst nur im engsten Kreis der Bundesregierung beraten werden solle, schrieb Lindner in einer E-Mail an Parteifreunde, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe vergangene Woche seine Vorschläge zur Bewältigung der Herausforderungen inklusive eines kreditfinanzierten Sondervermögens öffentlich gemacht, argumentierte Lindner, der auch Finanzminister ist. Zu seinem eigenen Papier schrieb er, mit diesem Konzept schlage er "eine alternative Richtungsentscheidung für unser Land" vor. "Wir werden im Gesamtkontext nun in Regierung und Koalition beraten."