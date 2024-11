Unwetter in Spanien So reagieren Reiseveranstalter Der Reiseveranstalter Dertour reagiert auf die Unwetter in Spanien. Bei dem Unternehmen können Reisen bis zum 15. November kostenlos storniert oder umgebucht werden, wie die Leiterin für Sicherheits- und Krisenmanagement des Unternehmens, Melanie …