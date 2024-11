VW – kann der Turnaround gelingen?

Mit einem Gewinneinbruch von satten 64 Prozent im dritten Quartal geht das Management von Volkswagen heute in die nächste Gesprächsrunde mit der Gewerkschaft. Die Aktie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst und fiel vorbörslich bereits unter das Corona-Tief aus dem März 2020. Die in diesen Tagen viel zitierte Marge ist bei VW bei nur noch 3,6 Prozent angekommen. „Besser könnten die Argumente für Kosteneinsparungen zwar nicht sein, dafür aber sind die Fronten zwischen Management und Belegschaft verhärteter denn je. Analysten und Anlegern fällt es deshalb schwer, an einen schnellen Turnaround bei Deutschlands größtem Autobauer zu glauben. Kann die Aktie den Bereich zwischen 88 und 85 Euro nicht verteidigen, könnten alle Dämme brechen.“ erklärt Jürgen Molnar, vom Broker Robomarkets.

Wir glauben an Aktien aus Deutschland. VW ist in unserem Paket Deutschland 2025 jedoch nicht dabei. Dafür 15 andere Aktien aus der ersten und zweiten Reihe.