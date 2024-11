Elf Verletzte nach Raketenangriff auf Zentral-Israel

TIRA (dpa-AFX) - Bei einem Raketenangriff aus dem Libanon sind israelischen Angaben zufolge mehrere Menschen im Zentrum des Landes verletzt worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom meldete elf Verletzte bei einem Einschlag in einem Gebäude in der Nacht. Die Betroffenen seien durch Granat- und Glassplitter verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Sieben weitere Menschen seien wegen Angstzuständen behandelt worden.

Israels Polizei meldete 19 Verletzte nach dem Raketeneinschlag in der arabisch geprägten Kleinstadt Tira.