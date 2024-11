Kupferpreis trotzt der Gemengelage. Kupferproduzent mit Zahlen

Gold und Silber unter Druck

Während Gold und Silber gerade in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Börsenwoche herbe Preisrückgänge verzeichneten, hielt sich Kupfer erstaunlich robust. Neben einigen fundamentalen Gründen liegt der Unterschied hauptsächlich in dem Umstand, dass sich der Kupferpreis bereits seit längerer Zeit in einer ausgewachsenen Korrektur befindet, während Gold und Silber bis vor kurzem eindrucksvoll haussierten. Die aktuelle Situation bei Silber wurde im Kommentar „Brechen jetzt die Dämme? - Silberpreis verliert kräftig. Kleiner Ausverkauf bei Produzentenaktien“ ausführlich thematisiert.

Anziehende Anleiherenditen und der robuste US-Dollar setzten zuletzt Gold und Silber zu und zwangen die Preise temporär in die Knie. Diese Entwicklungen belasten zwar auch Kupfer, doch das Industriemetall bekam Unterstützung von anderer Seite.