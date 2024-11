Etwa 15.000 Freiwillige auf dem Weg in spanische Dörfer In einem Akt der Hilfsbereitschaft haben sich nach den schweren Unwettern in Spanien Medienberichten zufolge etwa 15.000 freiwillige Helfer am Morgen in der Mittelmeermetropole Valencia eingefunden. Mit von der Regionalregierung organisierten Bussen …