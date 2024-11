Japan bereitet sich auf Tropensturm 'Kong-rey' vor

(Im dritten Satz des ersten Absatzes (erwarteten) und im letzten Satz des dritten Absatzes (die während) wurden Tippfehler korrigiert.)

TOKIO/TAIPEH (dpa-AFX) - Japan bereitet sich auf den Taifun "Kong-rey" vor. So hat die südjapanische Hafenstadt Matsuyama die höchste Alarmstufe ausgerufen und fast 190.000 Einwohner zur sofortigen Evakuierung aufgerufen, wie die "Japan Times" berichtete. Die japanische Wetterbehörde warnte vor der erwarteten Ankunft des Taifuns am Samstagabend (Ortszeit) zudem vor starken Regenfällen und Gewittern im Westen des Landes. "Seien Sie auf der Hut vor Erdrutschen, Überschwemmungen und überlaufenden Flüssen", heißt es in einer Aussendung.