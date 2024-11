Stichwahl in Moldau entscheidet über Präsidentenamt In der in die EU strebenden Ex-Sowjetrepublik Moldau entscheiden die Menschen an diesem Sonntag in einer Stichwahl über das Präsidentenamt. Die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu kandidiert für eine zweite Amtszeit. Die 52 Jahre alte Staatschefin …