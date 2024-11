SPD und Grüne müssen weit auf FDP zugehen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Persönliche Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner, Lars Feld, hält den Fortbestand der Ampel-Koalition für möglich, sofern SPD und Grüne dem FDP-Chef in der Wirtschaftspolitik in weiten Teilen folgen. "Wenn SPD und Grüne ihm dabei weit genug entgegenkommen, muss die Koalition nicht platzen", sagte der Wirtschaftsprofessor dem "Handelsblatt". Vor allem in der Arbeitsmarkt-, Sozial- und Klimapolitik müssten die Koalitionspartner auf die FDP zugehen.

Lindner hatte den früheren Wirtschaftsweisen Feld 2022 zu seinem "Persönlichen Beauftragten" für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ernannt. Feld ist dabei ehrenamtlich tätig.