UBS Asset Management lanciert den ersten tokenisierten Geldmarktfonds, der über DigiFT erhältlich ist

„Wir fühlen uns geehrt, als autorisierter Vertriebspartner von UBS Asset Management den ersten tokenisierten Geldmarktfonds auf den Markt zu bringen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Welt des Web3 und ein Beweis für unsere Fähigkeit, die Kapitalmärkte zu verändern. Diese Partnerschaft verbindet nicht nur das traditionelle Finanzwesen mit digitalen und dezentralen Technologien, sondern zeigt auch unsere Fähigkeit, Investmentlösungen der nächsten Generation über ein offenes Netzwerk bereitzustellen - für eine neue Generation globaler Investoren", sagt Henry Zhang, Gründer und Chief Executive Officer von DigiFT.

Im Rahmen der Partnerschaft wird DigiFT die Infrastruktur für die Verwaltung und Überwachung der On-Chain-Vertriebsaktivitäten und -Transaktionen für den neuen tokenisierten Geldmarktfonds bereitstellen. Dank der Blockchain-Technologie stellt die erstklassige, offene Infrastruktur von DigiFT sicher, dass alle Transaktionen in einem unveränderlichen Ledger gespeichert und aufgezeichnet werden, was eine Echtzeit-Transparenz für den Betrieb und die Prüfung ermöglicht. Neben der Rationalisierung von Verwaltungsprozessen ist DigiFT in der Lage, Smart Contracts zu nutzen und automatisierte Compliance- und Betriebseffizienzen zu erleichtern, was es Investoren ermöglicht, zu investieren und neue finanzielle Web3-Anwendungsfälle zu entdecken.

DigiFT ist die erste Börse, die Smart-Contract-Methoden und -Prozesse mit einem automatischen Market-Making-Mechanismus einsetzt und von der Monetary Authority of Singapore als Recognised Market Operator (RMO) anerkannt und mit der Capital Markets Services (CMS) Lizenz ausgezeichnet wurde.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel stellt keine Werbung dar, die ein Angebot macht oder auf ein Angebot oder ein beabsichtigtes Angebot aufmerksam macht.

Informationen zu DigiFT

DigiFT ist die erste Börse für reale On-Chain-Vermögenswerte, die von der Monetary Authority of Singapore lizenziert wurde.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media@digift.com.sg

