Amazon übertrifft Erwartungen: Aktie springt nach starkem Quartalsbericht!

In den letzten drei Monaten hat die Amazon-Aktie hinter dem S&P 500 zurückgeblieben, was zu Sorgen unter den Anlegern führte. Analyst Mark Shmulik von Bernstein äußerte sich optimistisch und betonte, dass Amazon "noch nie stärker" gewesen sei, obwohl die Aktie in letzter Zeit weniger gefragt war. Der letzte Gewinnbericht hatte einige negative Aspekte, wie die Margenkompression im nordamerikanischen Einzelhandel und enttäuschende Werbeeinnahmen, die die Anleger beunruhigten. Dennoch sieht Shmulik Potenzial für positive Überraschungen im aktuellen Quartal, insbesondere durch ein anziehendes Werbegeschäft und Kosteneinsparungen.

Im Gegensatz dazu äußerte sich Deutsche-Bank-Analyst Lee Horowitz skeptisch und prognostizierte, dass Amazon das Betriebsergebnis für das vierte Quartal wahrscheinlich unter den Erwartungen der Analysten ansetzen werde. Er empfahl Anlegern, mögliche Rückgänge nach dem Gewinnbericht zu nutzen, um Aktien zu kaufen. Analysten von FactSet erwarteten für das dritte Quartal einen Gesamtumsatz von 157,3 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,14 US-Dollar.