Apple unter Druck: Umsatzprognose enttäuscht Anleger vor Weihnachten!

Apple steht vor Herausforderungen, die Anleger besorgt stimmen. Das Unternehmen prognostiziert für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft ein nur moderates Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, was hinter den erwarteten 7 Prozent zurückbleibt. Besonders in China, einem der wichtigsten Märkte, verzeichnet Apple rückläufige Umsätze und sieht sich starker Konkurrenz durch lokale Marken gegenüber. Im letzten Quartal sank der Umsatz in der Region auf 15 Milliarden US-Dollar, während Analysten 15,8 Milliarden erwartet hatten.

Trotz eines leichten Umsatzanstiegs von 6 Prozent auf insgesamt 94,9 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich, ist der Gewinn mit 14,7 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu fast 23 Milliarden im Vorjahr deutlich gesunken. Dies ist zum Teil auf eine massive Steuernachzahlung in Irland zurückzuführen, die das Ergebnis um 10,2 Milliarden US-Dollar belastete. Der iPhone-Umsatz stieg jedoch um 5,5 Prozent auf 46,2 Milliarden US-Dollar, was die Erwartungen übertraf. Die iPhone-Verkäufe sind nach wie vor das Rückgrat des Unternehmens, und die Einführung neuer Modelle könnte ab 2025 zusätzlichen Auftrieb bringen.