Uber übertrifft Umsatzprognosen, aber Anleger bleiben skeptisch!

Trotz dieser positiven Umsatz- und Gewinnzahlen blieben die Bruttobuchungen mit 40,97 Milliarden US-Dollar hinter den Erwartungen von 41,25 Milliarden US-Dollar zurück. Dies führte zu einem Rückgang der Uber-Aktien um über 5 Prozent. Der Nettogewinn des Unternehmens betrug 2,6 Milliarden US-Dollar, was auf einen Vorsteuergewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar zurückzuführen ist, der durch die Neubewertung von Beteiligungen erzielt wurde. Das bereinigte EBITDA lag bei 1,69 Milliarden US-Dollar und übertraf die Erwartungen von 1,64 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Uber hat am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und dabei die Umsatzprognosen der Wall Street übertroffen. Der Umsatz belief sich auf 11,19 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Erwartungen von 10,98 Milliarden US-Dollar übertraf. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,20 US-Dollar, deutlich über den prognostizierten 41 Cent.

CEO Dara Khosrowshahi hob die Stärke des Kerngeschäfts hervor und betonte, dass Uber in der Lage sei, langfristige Investitionen in neue Produkte und Fähigkeiten zu tätigen, um die Plattform nachhaltig zu stärken. Für das vierte Quartal erwartet Uber Bruttobuchungen zwischen 42,75 und 44,25 Milliarden US-Dollar, während die Analystenschätzungen bei 43,68 Milliarden US-Dollar liegen. Das Unternehmen prognostiziert ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,78 und 1,88 Milliarden US-Dollar, was leicht über den erwarteten 1,83 Milliarden US-Dollar liegt.

Im dritten Quartal verzeichnete Uber 2,9 Milliarden Fahrten, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg um 13 Prozent auf insgesamt 161 Millionen.

Trotz der positiven Entwicklung im dritten Quartal äußerte Khosrowshahi Bedenken hinsichtlich des vierten Quartals, da die prognostizierten Bruttobuchungen unter den Erwartungen der Analysten liegen. Dies führte zu einer negativen Reaktion der Anleger, die die Aktie im vorbörslichen Handel um 7,5 Prozent fallen ließen. Insgesamt zeigt Ubers Bericht ein gemischtes Bild: Während Umsatz und Gewinn stark sind, gibt es Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Geschäftsentwicklung.

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 73,25EUR auf NYSE (02. November 2024, 01:04 Uhr) gehandelt.