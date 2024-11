Stellantis: Dramatischer Umsatzrückgang – Was bedeutet das für die Zukunft?

Um den Druck zu mindern, hat CEO Carlos Tavares die Produktion gedrosselt und Rabattaktionen gestartet. Zudem belasten Produktionsverzögerungen in Europa, die auf erhöhte Qualitätsanforderungen zurückzuführen sind, das Unternehmen. Wichtige Modelle, die für 2023 geplant waren, werden nun verspätet auf den Markt kommen. Stellantis plant jedoch, in diesem Jahr etwa 20 neue Modelle einzuführen und will in Europa mit rund 200 Händlern Elektroautos des chinesischen Partners Leapmotor vertreiben. Dennoch leidet das Unternehmen im E-Automarkt unter einer Kaufzurückhaltung der Verbraucher und dem zunehmenden Wettbewerb aus China.

Die Gewinnwarnung im September, die eine Senkung der Jahresprognose zur Folge hatte, kam für die Anleger überraschend und führte zu einem Wechsel in der Unternehmensführung: Finanzchefin Natalie Knight wurde durch Doug Ostermann ersetzt, der nun die Neuausrichtung des Unternehmens steuern soll. Die Aktie von Stellantis hat in diesem Jahr bereits über 42 Prozent an Wert verloren, konnte jedoch am Donnerstag leicht um 1 Prozent zulegen. Analysten sehen trotz der aktuellen Talfahrt kein Schnäppchen in der Aktie und betonen, dass die Erlöse in Europa um 14 Prozent über den Erwartungen lagen, was einen kleinen Hoffnungsschimmer darstellt.

Dennoch bleibt der Druck auf die europäischen Automobilhersteller hoch, insbesondere im Hinblick auf die ab 2025 geltenden Emissionsvorgaben. Stellantis steht vor einem entscheidenden Jahr, in dem die Umsetzung der Elektrostrategie, die Normalisierung der Bestände und die Rückkehr zur Rentabilität in den USA entscheidend für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sein werden.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 12,66EUR auf Tradegate (01. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.