Ölpreise im Aufwind: Geopolitik und Marktdaten treiben Kurse an!

Die Ölpreise haben in der vergangenen Woche eine volatile Entwicklung durchlaufen, die von geopolitischen Spannungen und fundamentalen Marktdaten geprägt war. Am Donnerstag stiegen die Preise für Rohöl nach einem leichten Rückgang im frühen Handel. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 73,26 US-Dollar, was einem Anstieg von 71 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für die US-Sorte WTI erhöhte sich um 93 Cent auf 69,54 Dollar. Diese Erholung folgte auf einen kräftigen Kursrutsch zu Beginn der Woche, der durch einen unerwarteten Rückgang der Ölreserven in den USA ausgelöst wurde. Laut den neuesten Daten sanken die Lagerbestände um 0,5 Millionen Barrel auf 425,5 Millionen Barrel, während Analysten einen Anstieg um 1,8 Millionen Barrel prognostiziert hatten.

Am Freitag setzte sich der Aufwärtstrend fort, und die Ölpreise stiegen weiter an. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Januar kostete am Vormittag 74,67 US-Dollar, was einem Anstieg von 1,86 Dollar entspricht. Der Preis für WTI stieg um 1,90 Dollar auf 71,16 Dollar. Diese Entwicklung wurde durch nachlassende geopolitische Risiken begünstigt, nachdem Israel bei einem Angriff auf den Iran Öl-Anlagen verschont hatte. Allerdings verschärfte sich die Lage im Nahen Osten kurz vor dem Wochenende wieder, was die Marktbeobachter aufhorchen ließ. Berichten zufolge plant die iranische Regierung einen Gegenschlag auf den israelischen Angriff.

Zusätzlich stützten positive Konjunkturdaten aus China die Ölpreise. Der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" stieg stärker als erwartet und übertraf die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Wiederaufleben der industriellen Aktivität in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hindeutet. Trotz eines schwachen US-Arbeitsmarktberichts, der im Oktober einen geringeren Stellenaufbau als erwartet zeigte, blieben die Ölpreise stabil, da die Daten als verzerrt aufgrund von Unwettern und Streiks in den USA angesehen wurden.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Ölpreise, dass sowohl geopolitische Faktoren als auch fundamentale Marktdaten entscheidend für die Marktbewegungen sind. Anleger richten ihr Augenmerk zunehmend auf diese Faktoren, während die geopolitischen Risiken im Nahen Osten weiterhin eine bedeutende Rolle spielen.

