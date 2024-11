BRAIN Biotech und Akribion: Mega-Deal für innovative Onkologie-Therapien!

Die BRAIN Biotech AG hat einen exklusiven Pharma-Lizenzvertrag mit der Akribion Therapeutics GmbH für die Genom-Editing-Nuklease G-dase E unterzeichnet. Dieser Vertrag, der am 31. Oktober 2024 bekannt gegeben wurde, sieht vor, dass BRAIN Biotech bis zu 92,3 Millionen Euro an Forschungs- und Entwicklungskosten sowie kommerziellen Meilensteinzahlungen erhält. Darüber hinaus wird BRAIN Anspruch auf Lizenzgebühren aus den zukünftigen Nettoumsätzen von Akribion haben. Die Zahlungen sind an den Fortschritt in der klinischen Entwicklung und den Markterfolg von Akribion gebunden.

Akribion Therapeutics, ein Biotech-Unternehmen in der Frühphase, wird von einem erfahrenen Venture-Capital-Konsortium finanziert, das über umfangreiche Expertise im Pharmabereich verfügt. Die Co-CEOs Lukas Linnig und Dr. Michael Krohn, die zuvor bei BRAIN Biotech tätig waren, werden das Unternehmen leiten und von einem Team aus Wissenschaftlern und Geschäftsentwicklern unterstützt. Die Technologie von Akribion zielt darauf ab, die Behandlungsmöglichkeiten in der Onkologie und anderen medizinischen Bereichen durch hochselektive Zelldepletionstechnologien zu erweitern.