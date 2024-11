Fielmann: Umsatzprognose 2024 optimistisch – Aktien mit leichten Verlusten!

Der Optikerkonzern Fielmann hat seine Umsatzprognose für das Jahr 2024 bekräftigt und erwartet einen Konzernumsatz von rund 2,3 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese positive Einschätzung wurde am Freitag in Hamburg veröffentlicht. Trotz dieser optimistischen Prognose zeigen sich die Aktien des Unternehmens vorbörslich mit leichten Verlusten.

In den ersten neun Monaten des Jahres wuchs der Konzernumsatz um 13 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro. Davon entfielen 5 Prozent auf organisches Wachstum und 8 Prozent auf Akquisitionen in den USA. Besonders stark wuchsen die Umsätze in Polen (+31 Prozent) und Spanien (+10 Prozent), während die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) Zuwächse zwischen 5 und 9 Prozent verzeichnete. Die Akquisitionen in den USA trugen mit 127 Millionen Euro zum Umsatz bei, im Vorjahr waren es lediglich 9 Millionen Euro.

Fielmann setzt auf seine Preisführerschaft und die internationale Expansion, um Marktanteile auszubauen. Die bereinigte EBITDA-Rendite in Europa stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 23,6 Prozent, was auf eine verbesserte Verkaufsstruktur und das Kostensparprogramm zurückzuführen ist. Das Unternehmen hat zudem einen neuen Augen-Check-Up-Service eingeführt, der in rund 400 Niederlassungen verfügbar ist und bereits von über 70.000 Kunden genutzt wurde.

Trotz der Herausforderungen durch die Rezession in Deutschland und die schwache Konsumstimmung in Europa bleibt Fielmann optimistisch. Der Konzern bekräftigt seine Prognose für 2024 und plant, die Ergebnisse von Shopko Optical für sechs Monate zu konsolidieren. Die Fielmann-Gruppe, ein Familienunternehmen mit über 1.200 Niederlassungen weltweit, verfolgt weiterhin das Ziel, allen Menschen den Zugang zu hochwertiger Augenoptik zu ermöglichen.

Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,80 % und einem Kurs von 42,55EUR auf Tradegate (01. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.