Die Indus Holding AG hat ihr operatives Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2024 erneut nach unten korrigiert. In einer Mitteilung vom Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 115 bis 125 Millionen Euro anstrebt, nachdem zuvor 125 bis 145 Millionen Euro prognostiziert worden waren. Diese Anpassung ist auf nicht zahlungswirksame Wertminderungen in den Bereichen Infrastruktur und Materialien zurückzuführen, die durch gesunkene Prognosen zukünftiger Cashflows bedingt sind. Analysten hatten im Durchschnitt mit einem EBIT von 132 Millionen Euro gerechnet.

Die Wertminderungen, die in Höhe von insgesamt 6,7 Millionen Euro vorgenommen wurden, resultieren aus einem jährlichen Wertminderungstest, der im Rahmen des Planungsprozesses durchgeführt wurde. Diese Wertminderungen betreffen sowohl Geschäfts- und Firmenwerte als auch immaterielle Vermögenswerte. Der Vorstand hat die EBIT-Marge für 2024 auf 7 bis 8 % festgelegt und erwartet einen Free Cashflow von über 110 Millionen Euro.

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und die damit verbundenen Herausforderungen haben auch Auswirkungen auf die Indus Holding. In den letzten Monaten gab es eine Vielzahl von politischen Diskussionen, die zu Unsicherheiten in der Wirtschaft geführt haben. Viele Investoren warten auf klare Signale und Maßnahmen der Regierung, um das Vertrauen in die wirtschaftliche Stabilität zurückzugewinnen. Die aktuelle Situation wird als kritisch wahrgenommen, und es wird spekuliert, dass die Regierung bis 2025 handeln muss, um eine wirtschaftliche Katastrophe zu verhindern.

Insgesamt bleibt die Indus Holding ein Unternehmen mit Potenzial, jedoch stehen die Anleger vor der Herausforderung, die Entwicklungen in der Politik und der Wirtschaft genau zu beobachten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

