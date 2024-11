Anleihemarkt im Fokus: Stabilisierung trotz Inflationsdruck und Wirtschaftsdaten

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich zur Wochenmitte nach einem vorhergehenden Kursrutsch stabilisiert. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, legte am Donnerstagvormittag um 0,03 Prozent auf 131,54 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,42 Prozent lag. Der Rückgang der Anleihekurse am Mittwoch war auf besser als erwartete Konjunkturdaten zurückzuführen, die die Nachfrage nach den als sicher geltenden Bundesanleihen dämpften. Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank betont, dass der Fokus weiterhin auf den harten Wirtschaftsdaten liegt, insbesondere auf der Inflationsrate für die Eurozone, die am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Die Inflationsrate in der Eurozone hatte im September bei 1,7 Prozent gelegen, und es wird erwartet, dass sie im Oktober, ähnlich wie in Deutschland, gestiegen ist. In den USA stehen zudem wichtige Daten zu persönlichen Einkommen und Ausgaben an, gefolgt von dem offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Diese Entwicklungen könnten die Märkte weiter beeinflussen.