Mustang Energy startet bahnbrechende Uran-Untersuchung im Athabasca-Becken!

Mustang Energy Corp. hat den Start einer hubschraubergestützten Mobile Magneto Tellurics (MobileMT)-Untersuchung auf ihrem Projekt Yellowstone im westlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan bekannt gegeben. Diese Untersuchung wird von Expert Geophysics aus Ontario durchgeführt und umfasst etwa 500 Profilkilometer mit einem Linienabstand von 400 Metern. Ziel ist es, tief liegende geologische Strukturen zu identifizieren, die potenziell Uran enthalten könnten. Die Untersuchung konzentriert sich auf Gebiete, die bisher nicht mit tief eindringenden elektromagnetischen Methoden untersucht wurden, und soll Leiter in Tiefen von über 1.000 Metern erkennen.

Das Projekt Yellowstone umfasst 21.820 Hektar und liegt in der Nähe der ehemaligen Uranmine Cluff Lake, die über 62 Millionen Pfund Uran produziert hat. Die Region ist bekannt für ihre hochgradige Uranmineralisierung, die mit der Carswell Impact Structure in Verbindung steht. Historische Bohrungen in der Gegend haben bereits vielversprechende Anzeichen für Uranvorkommen gezeigt.

Mustang Energy Corp. ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Uran- und kritischen Mineralvorkommen konzentriert. Neben dem Projekt Yellowstone betreibt das Unternehmen auch andere Projekte im Athabasca-Becken, darunter Ford Lake, Cigar Lake East und Roughrider South. Kürzlich hat Mustang seine Landbesitzfläche im Athabasca-Becken auf insgesamt 56.229 Hektar erweitert, was das Potenzial für zukünftige Wertsteigerungen erhöht.

In einem breiteren Kontext zeigen auch große Technologieunternehmen wie Google, Microsoft und Amazon ein wachsendes Interesse an Kernenergie, um ihre Energiebedürfnisse in einer zunehmend digitalisierten Welt zu decken. Diese Entwicklungen könnten die Nachfrage nach Uran und damit die Perspektiven für Unternehmen wie Mustang Energy weiter ankurbeln. Die Kombination aus innovativer Technologie und strategischen Projekten positioniert Mustang Energy als vielversprechenden Akteur im Uransektor.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 0,330EUR auf CSE (01. November 2024, 21:04 Uhr) gehandelt.