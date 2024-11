RheinErden AG: Neuer Geschäftsführer bringt frischen Wind ins Unternehmen!

Die RheinErden AG hat in einer aktuellen Mitteilung bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 31. Oktober 2024 Herrn Steven Keckeis mit Wirkung zum 1. November 2024 zum neuen Geschäftsführer bestellt hat. Diese Entscheidung erfolgt im Zuge einer personellen Neuausrichtung innerhalb des Unternehmens. Der bisherige Geschäftsführer und Verwaltungsrat, Herr Michael Ewy, hat sein Mandat niedergelegt, was auf eine strategische Veränderung in der Unternehmensführung hindeutet.

Die RheinErden AG, mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, ist im Bereich der Rohstoffverarbeitung tätig und hat sich auf die Gewinnung und den Vertrieb von mineralischen Rohstoffen spezialisiert. Die Neubesetzung der Geschäftsführung könnte als Teil eines umfassenderen Plans zur Optimierung der Unternehmensstrategie und zur Stärkung der Marktposition interpretiert werden. Die Entscheidung, Herrn Keckeis zu ernennen, könnte darauf abzielen, frische Impulse und neue Perspektiven in die Unternehmensführung einzubringen.