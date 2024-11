Alvarez & Marsal stärkt EMEA-Expertise mit neuen Managing Directors!

Alvarez & Marsal (A&M) hat mit der Ernennung von Sébastien Catteau und Nigel Hinchliffe zu Managing Directors seine Expertise in der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) weiter ausgebaut. Diese Entscheidung erfolgt im Rahmen der wachsenden Nachfrage nach Transaktionsberatung in der Region. Catteau, der zuvor 15 Jahre bei Deloitte in München tätig war, bringt umfangreiche Erfahrung in der Financial Due Diligence (FDD) mit, insbesondere in den Bereichen Software, Technologie, Ingenieurwesen, professionelle Dienstleistungen und Gesundheitswesen. In seiner neuen Rolle wird er das Angebot von A&M in der EMEA-Region stärken und Kunden bei der Bewältigung grenzüberschreitender Herausforderungen unterstützen.

Nigel Hinchliffe, der zuvor das Transaktionsberatungsteam von KPMG in Manchester leitete, hat 20 Jahre Erfahrung im M&A-Bereich und wird das Wett- und Glücksspielangebot von A&M in der EMEA-Region erweitern. Seine Expertise in der FDD wird es ihm ermöglichen, Kunden während des gesamten Geschäftszyklus wertvolle Einblicke zu bieten. Beide Ernennungen sind Teil einer strategischen Initiative von A&M, um die integrierte Plattform des Unternehmens zu nutzen und den Herausforderungen im Transaktionslebenszyklus proaktiv zu begegnen.