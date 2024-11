Harris nimmt sich in Comedyshow selbst auf die Schippe

NEW YORK/WASHINGTON (dpa-AFX) - Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris beweist im Endspurt der US-Wahl, dass sie über sich selbst lachen kann. Die 60-Jährige hatte einen kurzen Auftritt bei der quotenstarken Sketch-Comedyshow "Saturday Night Live". Dabei stand Harris quasi als Spiegelbild einer Schauspielerin gegenüber, die die Demokratin verkörperte.

"Lache ich wirklich so?", fragte Harris in dem etwa eineinhalb Minuten langen Sketch. Dann nahmen sie und Schauspielerin Maya Rudolph einige typische Wahlkampf-Sätze aufs Korn - und riefen etwa gleichzeitig "Glaubt an das Versprechen Amerikas".

Auch der republikanische Kandidat Donald Trump musste sich einen Scherz gefallen lassen: "Du kannst etwas, das dein Gegner nicht kann: Du kannst Türen öffnen", sagte Harris im Sketch zu ihrem Spiegelbild. Dabei bezog sie sich offensichtlich auf eine Szene aus Trumps Wahlkampf: Der 78-Jährige war in Anspielung auf eine umstrittene Aussage von Präsident Joe Biden mit einem Müllwagen aufgetreten - und hatte beim Einsteigen ins Fahrerhaus mehrfach am Türgriff vorbei gegriffen./tam/DP/zb