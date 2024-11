Kissigs Börsentheater: Howard Marks rät Anlegern, sich auf 'das Wissbare' zu fokussieren

"Wir wissen nicht, was in der makroökonomischen Zukunft vor uns liegt. Nur wenige Menschen, wenn überhaupt, wissen mehr als der Konsens darüber, was mit der Wirtschaft, den Zinssätzen und dem Markt geschehen wird. Anleger sollten also ihre Zeit besser damit verbringen, sich einen Wissensvorsprung in Bezug auf 'das Wissbare' zu verschaffen: Branchen, Unternehmen und Wertpapiere. Je enger ihr Fokus ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Dinge lernen, die andere nicht wissen."

(Howard Stanley Marks)