Goldpreis taucht ab. Barrick Gold vor den Zahlen

Der Goldpreis kam in der zweiten Hälfte der abgelaufenen Handelswoche deutlich zurück. Das Vorhaben, über die 2.800 US-Dollar vorzustoßen, wurde fürs Erste abgeblasen. Obwohl der Rücksetzer aus bullischer Sicht durchaus ungelegen kam, sollte er noch nicht überbewertet werden.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Anleiherenditen belasten

Der Druck vom Anleihemarkt wurde schließlich doch zu groß. Gold zeigte sich lange Zeit unbeeindruckt vom jüngsten Anstieg der Renditen, doch nun wurde das Edelmetall von den Entwicklungen eingeholt. So stiegen die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen am Freitag auf knapp 4,4 Prozent. Das war wohl der berühmt-berüchtigte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte bzw. einige Marktakteure nahmen den Anstieg zum Anlass, um Gewinne beim bis zuletzt so exzellent gelaufenen Gold mitzunehmen.

TIPP: Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report „Sondersituation: Vervielfachungschance bei diesen Goldaktien“

Fazit

Im Vorfeld einer womöglich richtungsweisenden Handelswoche lässt es der Goldpreis etwas ruhiger angehen. Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn der Rücksetzer auf 2.700 US-Dollar begrenzt werden könnte. Sollte es hingegen und die 2.600 US-Dollar gehen, wäre Vorsicht geboten. Aktuell bleiben nach wie vor die 3.000 US-Dollar das übergeordnet zu präferierende Preisziel. Die in der nächsten Woche anstehenden Termine (US-Wahl, Fed-Leitzinsentscheidung etc.) könnte jedoch kurzfristig für Verwerfungen sorgen.

Barrick Gold vor den Zahlen

In dieser anspruchsvollen Gemengelage muss der kanadische Gold- und Kupferproduzent Barrick Gold Farbe bekennen. Das Unternehmen hat die Veröffentlichung der Q3-Daten für den 7. November angekündigt. Nachdem Newmont so arg enttäuschte, ruhen die Hoffnungen nun auf Barrick Gold.

Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung befindet sich Barrick Gold aus charttechnischer Sicht in einer sehr misslichen Lage. Die Aktie scheiterte zuletzt am Widerstandsbereich von 21+ US-Dollar und drehte daraufhin nach unten ab. Mittlerweile hat Barrick Gold den markanten Unterstützungsbereich von 19 US-Dollar erreicht. Sollte dieser signifikant unterschritten werden, würde eine Top-Bildung Form annehmen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 18 US-Dollar bzw. 17 US-Dollar eröffnen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte