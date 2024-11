Xiaomi-Aktie: Weiter, immer weiter!?

Mit einem Plus von 75 Prozent seit dem Jahreswechsel belegen die Anteile von Xiaomi innerhalb des Hang-Seng-Index den dritten Platz. Noch besser haben nur Internet-Plattformbetreiber Meituan mit +129 Prozent und Aluminiumproduzent China Hongqiao mit einem Zuwachs von +103 Prozent abgeschlossen.

Die Konstanz der in diesem Jahr verzeichneten Kursgewinne ist bemerkenswert, denn während sich die Begeisterung für China-Aktien bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gelegt hat, ist das Interesse an der Xiaomi-Aktie anhaltend hoch.