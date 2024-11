Wieder Tote nach Kämpfen und Angriffen im Gazastreifen

Die Lage in Dschabalija ist Augenzeugen zufolge katastrophal. Aus dem Gebiet, in dem die Kämpfe derzeit besonders heftig sind, gibt es immer wieder palästinensische Berichte über getötete Zivilisten infolge israelischer Angriffe.

GAZA (dpa-AFX) - Israels Armee setzt eigenen Angaben nach ihre Angriffe auf Ziele in Dschabalija im Norden des Gazastreifens fort. Dort seien am Samstag Dutzende Menschen getötet worden, das Militär sprach von Terroristen. Für den Einsatz in der Gegend hatte die Armee Verstärkung aus anderen Teilen des Gazastreifens geholt.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete unter Berufung auf medizinische Kreise drei Tote bei einem israelischen Luftangriff in Dschabalia am Morgen. Auch im Süden des Gebiets gab es demnach drei Todesopfer infolge eines israelischen Angriffs. In beiden Fällen sollen jeweils eine Mutter und ihre zwei Kinder ums Leben gekommen sein. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Israels Armee teilte auf Anfrage mit, die Berichte zu prüfen. Das Militär geht eigenen Angaben zufolge auch im zentralen sowie im südlichen Gazastreifen weiter gegen Terrororganisationen vor. "Die Truppen zerstörten Waffenlager und eliminierten Terroristen, die eine Bedrohung für die Truppen darstellten", hieß es von der Armee über ihre Aktivitäten in beiden Gegenden am Samstag.

Die israelische Luftwaffe habe zudem in der vergangenen Woche einen am Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel beteiligten Terroristen getötet, hieß es in einer Mitteilung weiter. Das Mitglied des Palästinensischen Islamischen Dschihads (PIJ) sei damals in einen israelischen Grenzort eingedrungen. Auch die Angaben der israelischen Armee konnten zunächst nicht unabhängig verifiziert werden./cir/DP/men