BRICS: neue Weltordnung Schicksalswahl in den USA: Die Wahl zwischen Pest und Cholera! +++Kryptoanhänger hoffen auf Trump+++Neue Tumulte in den USA nach der Wahl?+++Inflation dürfte unter Trump ansteigen+++FED vor der zweiten Zinssenkung mit gemischten Gefühlen+++Aktien und Rohstoffmärkte in Wartestellung+++ +++Geopolitische Risiken werden ignoriert+++China will Gas geben+++BRICS Erweiterung steht bevor+++Gold mit neuem Allzeit-Hoch+++Kommt ein neuer „Maidan“ in Georgien?+++Osteuropabörsen als Outperformer+++Balkanländer als Fels in der Brandung++Jetzt in Kasachstan investieren über Freedom Broker+++